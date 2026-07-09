Sospechoso: vieron tres drones sobrevolando cárcel de Minga Guazú

Un hecho bastante extraño se registró anoche, aproximadamente a las 19:00, en el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, cuando los responsables de la seguridad divisaron tres drones que estaban sobrevolando la cárcel a una altura no mayor a 150 metros en el sector sureste, sobre el Puesto N° 3.

Los artefactos permanecieron allí durante aproximadamente dos minutos sin ingresar al perímetro del penal. Ya después se dispersaron y se retiraron, dos de ellos hacia el sur y otro hacia el sureste.

El personal policial se encuentra en el lugar realizando patrulla en los alrededores de la penitenciaria, para evitar cualquier hecho punible, según reportaron.