“Ya no quería verle sufrir a mi hermana”: ¡Donó su riñón!

Un gran gesto de amor se volvió viral en las redes sociales luego que dos mujeres hayan posado frente a la sala de cirugía del Hospital de Limpio. Se trata de las hermanas María Belén y Lorena Marín, esta última había decidido donar uno de sus riñones para salvar la vida a la hermana menor que estaba padeciendo de una dura enfermedad. Las mismas son oriundas de la ciudad de Caaguazú.

Lorena habló con Crónica y contó que todo lo vivido “fue un proceso muy largo. Fueron 2 años de constantes hemodiálisis que se le hacía a mi hermana y yo ya no quería seguir viéndola sufrir, por eso me decidí a donar mi riñón para que ella tenga una mejor calidad de vida. Verla que dependía de una vía todo el tiempo era muy difícil para nosotros”.

Agregó que “estaba cursando la carrera de Enfermería y empezó a enfermarse. Al consultar con los doctores le diagnosticaron lupus y a consecuencia de eso perdió los riñones. Ella hace poco cumplió 22 años y yo tengo 34 años. Ella iba a depender toda la vida de una máquina para seguir viviendo, sí o sí tenía que recibir un riñón de un donante, no había de otra”.

Otra de las razones por las cuales la hermana se decidió a realizar tan noble gesto fue que “ella estaba en la lista de espera para la donación, pero casi no hay donantes e iba ser muy difícil seguir esperando. Por eso me decidí para que acelere el proceso; me hice todos los estudios y por suerte salió todo bien y era compatible 100%”.

Aclaró que “no hubo tantos riesgos, solo que yo ahora me tengo que cuidar un poco más nada más en la alimentación; después, todo bien. Ella tuvo que dejar sus estudios y su trabajo por todo esto, vino a vivir en Loma Pytá con una tía porque tenía que hacerse todo el tiempo la diálisis. Siempre tenía que tener una persona a cargo, porque había días que amanecía bien y otros días mal”.

En cuanto a si va a poder seguir su vida con normalidad después de esto mencionó que “está en el tercer año de su carrera y va a poder seguir estudiando, pero retomar al trabajo va a estar más complicado”.

La familia fue su soporte.

Quiere terminar la carrera

La señora Lorena expresó avei que “tuvimos muchos gastos en estos dos años de diálisis, fue muy costoso todo y tenemos que volver a recuperar todos los gastos. Por eso es que necesitamos con urgencia algún ingreso de dinero y un trabajo estable”.

Justamente, hablando de trabajo, he’i que espera que María termine su carrera de Enfermería y consiga laburo o alguna beca que la ayude a formarse.

Además, Lorena, quien es docente, está a la pesca de conseguir algún trabajito “porque no pude acceder al banco de datos porque en medio de los exámenes tuvimos la cirugía de los riñones para mi hermana”.