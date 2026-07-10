Amalicia bolaterapia fue el robo a camión en Pirapo

La Policía Nacional procedió a detener a tres personas para recuperar parte de las mercaderías denunciadas como robadas, luego de que la investigación del supuesto asalto a un camión de la transportadora Multienvíos, en la madrugada del pasado miércoles en Pirapo, revelara que todo habría sido simulado.

El conductor había denunciado que fue interceptado por delincuentes armados, los cuales se apoderaron de un importante cargamento de mercaderías y dos teléfonos celulares del vehículo que conducía.

No obstante, agentes del Departamento de Investigaciones lograron ubicar mediante geolocalización uno de los celulares denunciados, un iPhone 13, y durante las averiguaciones se detectaron contradicciones en las declaraciones de los implicados, los cuales habrían terminado admitiendo que el supuesto robo fue planificado y ejecutado en complicidad con otras personas.

A partir de esto, los intervinientes hicieron un rastrillaje en una zona rural de Natalio, Quinta Línea, recuperando parte de las mercaderías denunciadas, entre ellas prendas de vestir, kits de electricidad, productos de cosmetología, artículos para chapería y varias cajas de la carga.

Los detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía.