Ante Francia, ahora todos quieren ser Paraguay

Sanabria, Enciso, Sosa, Alderete, el capitán Gómez, entre otros, demostrando su grandeza tras la derrota contra Francia. Paraguay cayó, pero de pie y está para seguir andando.

Luego de la derrota de la Selección de Marruecos el día de ayer por los cuartos de final del Mundial ante Francia, el arquero del equipo africano, Bono, expresó que el partido probablemente se hubiese alargado más si es que su equipo se paraba como se paró la Albirroja ante los galos, quienes nos ganaron solo gracias a un penal.

La razón por la que Bono argumentó que no hicieron esto, fue que “no es nuestro estilo desde que empezó el Mundial”.

Francia, con Mbappé, Dembelé y Tchouaméni a la cabeza, es de lejos el equipo mejor considerado del certamen, siendo Paraguay prácticamente la única selección hasta el momento que supo plantarle cara con un esquema que, aunque fue criticado por ser demasiado defensivo y cerrado, logró desactivar la más que implacable ofensiva de los azules durante prácticamente todo el partido.

Dicho sistema de hecho fue en gran medida la razón por la cual la Albirroja pudo lograr la hazaña de vencer a Alemania por penales en los 16vos de final, incluso logrando ponerse arriba en el marcador durante el tiempo normal.