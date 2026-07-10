Ceci Romero representará al país por segunda vez

La Miss Supranacional Paraguay 2026 Cecilia Romero viajó a Polonia, sede del 17° certamen de Miss Supranacional 2026 que se realizará a fines de este mes. La reina paraguaya va a representar por segunda vez a nuestro país, ya que anteriormente lo hizo como Miss Grand.

-¿Cómo te estás preparando para representar al país en este importante concurso de belleza?

-Me estoy preparando de manera integral, no solo entreno mi pasarela y mi condición física, sino también mi comunicación, mi inglés, mi preparación mental .

-¿Qué expectativas tenés para este concurso?-Mi mayor expectativa es crecer como persona y dejar una huella positiva, claro que todas soñamos con una gran corona, pero para mí el verdadero éxito también está en inspirar, aprender de mujeres extraordinarias de todo el mundo y demostrar el potencial que tiene Paraguay.

-¿Cómo te sentís al saber que el país está expectante con tu participación?-Lo vivo con mucha emoción y también con una gran responsabilidad, saber que tantas personas siguen mi camino y creen en mí me impulsa a dar lo mejor cada día. Llevar el nombre de Paraguay en el pecho es un privilegio que asumo con muchísimo orgullo y gratitud.

- Esta semana será crucial con preparativos y ensayos. ¿Cómo la estás viviendo?

-Con mucha intensidad, pero disfrutando cada momento, cada ensayo, cada actividad y cada aprendizaje forman parte de esta experiencia, estoy enfocada en aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo y representar a Paraguay de la mejor manera posible.

-¿En qué te cambió personalmente participar en esta competencia?- Me enseñó a confiar aún más en mí, a ser disciplinada, resiliente y a entender que una reina no solo se prepara para un escenario, sino también para servir e inspirar, hoy valoro mucho más el proceso que el resultado.

-¿Qué mensaje le darías a las jóvenes paraguayas que quieren concursar pero no se animan?-Que no dejen que el miedo decida por ellas. Los concursos de belleza son una escuela de crecimiento personal, más allá de una corona, te enseñan liderazgo, comunicación, disciplina y seguridad. Si tienen un sueño, atrévanse a perseguirlo, porque los límites muchas veces solo existen en nuestra mente.

-¿Qué podés aportar a la sociedad desde tu posición como Miss Supranational Paraguay?-Quiero seguir utilizando mi voz para inspirar a más jóvenes a creer en sí mismas, a través de mi proyecto “Detrás de la Magia de una Reina”, busco demostrar que la verdadera belleza nace cuando una mujer descubre su valor, desarrolla su potencial y entiende que puede construir una vida con propósito.

-¿Cuál es el rol que desempeñan las misses en los proyectos sociales?-Hoy una miss es una líder, una comunicadora y una agente de cambio, tenemos la oportunidad de visibilizar causas importantes, movilizar personas y generar conversaciones que inspiran acciones. Una corona tiene verdadero valor cuando se utiliza para servir a los demás.

-¿Qué mensaje le enviás a todo el pueblo paraguayo que te apoya en estos momentos?-Gracias, de corazón. Gracias por cada mensaje, cada oración, cada palabra de aliento y por creer en este sueño tanto como yo, siento que no estoy sola; llevo conmigo el cariño de todo un país. Voy a dar absolutamente todo para representar a Paraguay con dignidad, amor y orgullo, pase lo que pase, espero que se sientan representados por la mujer que hoy lleva nuestra bandera al mundo.

.

.