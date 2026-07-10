“Cuando un técnico llega al corazón todo cambia”, he’i

Vladimir Marín, exfutbolista colombiano radicado hace bastante tiempo en nuestro país, habló acerca de lo que fue la participación de Colombia y la Albirró en el mundial, remarcando el laburo fundamental del profe Gustavo Alfaro, señalando que el profesional ndaje “le tocó el corazón a sus dirigidos”.

“A Paraguay se lo vio con una cara diferente, ahora a Paraguay se lo mira de otra forma, se lo respeta, volvió a tener la identidad que tenía años anteriores y era lo que la gente pedía, hicieron un gran mundial, se hizo historia, se logró recuperar esa identidad que hacía falta y creo que la gente está muy contenta por eso”, lanzó en charla con Crónica.

Luego agregó que “indiscutiblemente hay muchísimo mérito del entrenador, le cambió la cara a la selección, lo importante es que el trabajo, las conversaciones, las charlas, su día a día con el jugador les llegó y cuando un técnico le llega al corazón a su jugador todo cambia, eso se refleja dentro y fuera de la cancha, eso lo sentimos nosotros que estamos afuera y es importantísimo el trabajo que está haciendo y el trabajo que va a hacer si logra quedarse con este proceso que es tan importante, porque él lo inició”, explicó.

En cuanto al futuro, expresó que “esperemos que se madure y en el 2030 donde Paraguay es local, se pueda llegar más lejos y, como dije, con mucha madurez, mucha más jerarquía, categoría, mucho más trabajo, de por ahí agregándole lo que a Paraguay le hace falta, esas individualidades que tienen que marcar la diferencia en un partido, lo va a ser mejor. Creo que hoy en día más de uno quiere que se quede Alfaro, sería lo mejor”, añadió.

Colombia, a la altura

“Colombia presentó un nivel futbolísticamente alto, creo que varios jugadores respondieron a lo que es el mundial, sin duda el partido con Suiza creo que Colombia mereció ganar sí o sí, más que nada por las acciones que tuvo, la posesión, pero esto no es de merecimiento si no de quien convierte las ocasiones y bueno, no pudimos seguir”, he’i sobre la eliminación de su sele.

Upei mencionó que “independientemente de que si llegamos favoritos o no, demostramos un nivel bien alto, defensa bien parada, esto es más madurez, aprendizaje, que Colombia sigue en un proceso muy bueno”, sostuvo.

“CATEGORÍA Y

JERARQUÍA”,

PEA LA PA’Ã

El ex de Olimpia, Libertad, entre otros, avei dejó en claro que les queda la espinita de haber “podido llegar un poco más lejos”, pero que a la hora de los penales le faltó “categoría y jerarquía” hína.

“Colombia estuvo a la altura, pero desafortunadamente como dije, en los penales tenés que tener jerarquía y categoría para poder pasar a otra instancia. Te queda esa espinita porque creo que se pudo haber llegado más lejos, porque la gente confiaba, tenía mucha fe, los mismos jugadores se encontraban con mucha fe para poder pasar. Dios tiene todo preparado y esperemos que en estos 4 años que vengan Colombia siga con esa preparación y llegue mucho más afianzado”, culminó.