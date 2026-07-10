Detienen a abuela paterna de niña desaparecida

Según el Subcomisario Hugo Blanco, comentó que fue detenida la chilena Patricia Angélica Nieto, abuela paterna de la niña desaparecida. La mujer, quien iba a abordar el avión rumbo a su país, dijo no saber nada acerca del paradero de su hijo, padre de la niña Magnolia Bustos que aún sigue siendo buscada, así como de la propia menor. Esto a pesar de que se asegura que tanto el hombre como la propia abuela paterna fueron quienes la sustrajeron de una guardería cuando salía con su abuela materna.

El Fiscal encargado del caso, Aldo Cantero, ordenó que la mujer se presente mañana a declarar en el caso, mientras tanto permanecerá en el aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la hora de presentarse ante el Ministerio Público.

Se desconocen las razones por las cuales la mujer quería volver con urgencia a su país.