El Ciclón ya aseguró a su Ángel para los tres palos

Ante la ida de uno, dos. Cerro Porteño ya tiene a otro cuidapalos para suplir la salida de Alex Martín Arias. A más del argentino Manuel Roffo, que ya está en Buenos Aires trabajando con sus nuevos compañeros, también el Ciclón sumará a Ángel Martínez, últimamente cuidando los tres palos de 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Martínez, de 23 años, hizo toda la etapa formativa en Olimpia, pero pegó el salto en el “Gallo norteño” haciéndose figura en el Torneo Apertura reciente y en la Copa Libertadores donde el club de Pedro Juan disputó dos etapas previas.

El propio entrenador, Ariel Holan, habría dado el okey para la llegada de Martínez, que ya está por Asunción, se realizó los chequeos médicos y espera instrucciones por parte de la directiva.

“Las negociaciones están bastante adelantadas. Ya se realizó la inspección físico-médica. Es una transferencia y solo faltan algunos detalles”, comentó Víctor Duarte, vicepresidente del 2 de Mayo a la 106.9 FM. La directiva del Ciclón espera poder levantar la sanción de la FIFA lo más pronto posible para presentar oficialmente a las nuevas incorporaciones.

Siguen los trabajos. Por otro lado, el plantel azulgrana continúa con los trabajos de pretemporada en suelo argentino, donde este sábado disputará su segundo amistoso ante Defensa y Justicia.

No se mueve. Así también, desde Barrio Obrero aseguraron que nadie preguntó por Gustavo Velázquez. El central tiene contrato con el Ciclón hasta diciembre del 2027 y es muy difícil que salga si no hay una gran oferta.