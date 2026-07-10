La noticia que tiene triste a Ana Laura

Ana Laura Chamorro recorre todos los días en busca de su gatito

“Hace cinco días que saliste de casa y no volviste, desde el día uno te busco en cada cuadra con la esperanza de encontrarte” escribió la locutora Ana Laura Chamorro en sus redes.

Es que está buscando a su gatito que se perdió hacia el polideportivo de Villa Elisa.

“Es un macho, sin colita, parece un conejo mi bebé, es super cariñoso, tiene como 7 años, no escucha bien” fueron las características que dio y afirmó que no pierde la esperanza de tenerlo de vuelta.

Pide a la gente que compartan para poder encontrarlo, y dejó un numero por si alguien lo ve 0986.806359