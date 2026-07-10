Morena Beltrán quiere que Alfaro oficie su boda

Morena Beltrán quiere que Gustavo Alfaro case a ella y a su novio.

Morena aseguró que ya está comenzando los trámites para que el “Cazador de Utopías” de la Albirroja tenga a su cargo que ella y su prometido den el sí, ya que lo considera un “patrimonio de la humanidad”.

La noticia la dio la propia periodista en un Podcast llamado “Lo del Pollo”. La comentarista dijo “más allá de lo civil, la ceremonia te lo puede dar un amigo. Gustavo tiene la habilidad suprema de llegarle a la gente”.

Morena aclaró que no tiene un contacto directo con el DT, pero espera que su deseo le llegue y se cumpla su sueño.