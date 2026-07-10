Moria Casán llama “maleducado” a Mbappé por negar saludo a Gill

La actriz y conductora curepa se sumó a la polémica desatada entre nuestro país y Mbappé luego de que este le negara el saludo a Orlando Gill, arquero albirrojo, al terminar el partido entre Paraguay y Francia por el Mundial. “Estaba viendo lo de los códigos, un maleducado Mbappé, un maleducado”, dijo Moria.

“No se cual es la historia de negarle el saludo al arquero, yo no se mucho, pero cuando termina el partido siempre veo que se abrazan y se dan un beso”, agregó la figura del espectáculo argentino.