¿Qué hacía Nadia Ferreira junto a Victoria Beckham y Antonella Roccuzzo?

La Miss Universo Paraguay 2021 Nadia Ferreira estuvo como invitada de honor en la inauguración de la nueva boutique de Victoria Beckham en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales de lujo más importantes de Miami voi.

Nadia estuvo acompañada de su mena, el cantante Marc Antonhy, quienes acompañaron a la excantante de las Spice Girls en este momento muy importante de su carrera empresarial, ya que esta nueva tienda es el primer local propio de la empresaria británica en territorio gringo.

El encuentro reunió a un reducido grupo de familiares, amigos y figuras internacionales en una noche reservada para los invitados más cercanos de Victoria y su marido, el expelotero David Beckham.

Ñande Miss volvió a captar la atención de las cámaras al lucir su pancita con un elegante vestido bordó. Cabe destacar que también estaban entre los invitados, Antonella Roccuzzo, esposa del pelotero curepa Leonel Messi, Ronaldo Nazario con su lapa Celina Locks y otras figuras destacadas del círculo social del matrimonio Beckham.

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