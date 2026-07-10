“No pierde la magia”

La pretemporada de Derlis González ilusiona a todo el mundo Olimpia. El “10” trabajó al cien por ciento después de mucho y en los amistosos ya se hizo sentir con goles. “Coto” he’i que están sorprendidos con él.

En Para Uno el tema refuerzos para el Clausura y la Sudamericana está en pausa, pero, si le preguntas al presidente, Rodrigo “Coto” Nogués, hay uno que ya está con el plantel que le genera un entusiasmo terrible.

Se trata del “10”, Derlis González, que después de mucho tiempo pudo realizar una pretemporada al cien por ciento, ya dejó atrás la lesión rompe bol… que no le dejaba en paz y genera una feroz ilusión en el mundo Franjeado.

Es más, Derlis ya se hizo sentir en las redes. Gol en el primer amistoso ante San Lorenzo y otro en la victoria ante Recoleta.

“Derlis no pierde y no va a perder su magia. Se está poniendo a punto en lo físico y estamos por demás entusiasmados con él porque realmente está mucho mejor de lo que esperábamos que esté en cuanto a salud y físicamente”, señaló al respecto “Coto”.

Así como están las cosas, el “10” tiene muchas chances de arrancar el campeonato como titular haciendo dupla con el argentino Braian Romero, según lo que proyectó “Vitamina” en las primeras pruebas.

Nadie más. “Coto” aseguró tras la última asamblea que por ahora no existe ninguna negociación para que llegue algún refuerzo más al Decano. Solo Braian Romero que ya está en la Villa y Tim Payne que debe llegar el 13 de julio, son las caras.

Por otro lado, entre los que se van, Tiago Caballero ya está ir a Banfield de Argentina y Adrián Alcaraz, que ya no fue tenido en cuenta en los amistosos, también dejará el club. La directiva analiza las dos ofertas que llegaron por él, de México y la MLS, aunque Lanús no tira la toalla.

Eso sí, Nogués indicó que habrá una última reunión con “Vitamina” para definir si hará falta algún refuerzo más o no.

El nuevo estadio, con nuevo precio y

nueva fecha. También nuevas demandas

Tras la asamblea extraordinaria realizada el miércoles, los socios del Decano aprobaron el nuevo costo que tendrá el nuevo estadio, la forma de pago y los plazos que tendrá la construcción.

Los socios dieron el okey para la compra de nuevos terrenos aledaños a la cancha, así como también al nuevo costo que tendrá la obra que de 60 subió a 80 millones de dólares. En cuanto a la forma de pago, la directiva aseguró que no saldrá del presupuesto ordinario del club y se dará gracias al aporte de la FIFA, el fideicomiso de los socios y convenios con empresas/marcas para posibles acuerdos comerciales. La idea es que se inaugure en el segundo semestre del 2029.

Por otro lado, desde ashá llegaron demandas por deudas por parte de Darío Benedetto, Lizandro López, que solo estuvieron 6 meses en el club, y Lucas Pratto, que supo ser campeón. En total la deuda con los tres juntos estaría por los 560.000 dólares.