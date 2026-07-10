“No teníamos ni idea de que el “Capi” iba a pasar por nuestro local”

Las responsables de atenderlo fueron Shirley Vázquez y Antonella Ríos, las cuales no pudieron contener la emoción ya que, tan solo unos instantes antes, se encontraban mirando el recibimiento del equipo de Gustavo Alfaro en el Aeropuerto en vivo.

Shirley comentó: “no teníamos ni idea de que iba a venir, fue verdaderamente una sorpresa, minutos antes de comenzar mi turno estaba viendo el recibimiento de la albirroja y me crucé con otra compañera de la cocina que también estaba viendo. Yo estaba muy conmovida viendo la cantidad de gente que fue a recibir al equipo y me emocionó pensar en todo lo que generó la selección paraguaya. En el Instagram de “Karuseando” se puede ver la reacción que tuvo mi compañera Anto al verle entrar a la tienda, ella hizo como si se desmayara de la emoción. Vivimos un momento super icónico y muy feliz, porque jamás imaginamos que íbamos a empezar nuestro lunes así. Agradezco al “Capi” por la preferencia y por todo su empeño y dedicación con su equipo y con el país. En “Karu” en todo momento apoyamos con el corazón y el alma a la selección, inclusive en los días en que Paraguay jugaba, la camiseta de la albirroja se convertía en nuestro uniforme”

Sobre si el capitán ya conocía el negocio por alguna recomendación, Shirley dijo: “es casi seguro que ya conozca el negocio, porque siempre recibimos visitas de jugadores, y algunos de ellos hoy en día forman parte del plantel de la Albirroja. Suelen venir al restaurante a desayunar, y más que nada vienen a llevar nuestro pan de campo, ya que tenemos los mejores panes de masa madre del país, elaborados totalmente de forma artesanal”.

Sobre el menú solicitado por el líder albirrojo relató que “además del mbeju, pidió la tradicional chipa almidón y acompañó todo con un delicioso cocido con leche. El “Capi” también llevó pan de campo integral de masa madre, realmente me asombra un poquito cómo es que ciertamente lo primero que se busca cuando uno regresa del extranjero es nuestra deliciosa y sagrada gastronomía paraguaya, nuestro lugar seguro, creo que al fin al cabo no se trata solo de “comida”, es algo más, es sentir y vivir nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra historia a través de cada bocado que damos”.

A su vez, aclaró que “nos hubiese encantado darle alguna dulzura como agradecimiento por todo lo que nos hizo sentir, pero todo se dio muy rápido y entre la emoción y que estábamos un poco en shock se nos pasó totalmente. De todas formas lo esperamos en una próxima ocasión con muchas ansias y con cosas ricas para recibirle de la mejor forma”.

Acerca de si Gustavo comentó algo acerca de lo vivido en el Mundial, Shirley señaló que “no queríamos invadir tanto su espacio, aunque cuando mis compañeros de la cocina se enteraron de quien había llegado, se emocionaron tanto que vinieron a felicitarlo y a quitarse muchas fotos con él, inclusive teníamos algunos clientes que también lo hicieron. Entre los momentos de emoción, agradecimientos y felicitaciones, no hubo tiempo para charlar con él sobre sus experiencias, lo que sí puedo decir es que se lo veía bastante feliz por el apoyo que recibió”.

Finalizó invitando a todos a su local diciendo “de parte de toda la familia de Karu, les esperamos siempre con los brazos abiertos y con mucha comida deliciosa”.