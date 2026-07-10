Perseguía a su doña y terminó matando al vecino

Un hombre de unos 40 años terminó siendo asesinado en la madrugada de este viernes luego de ser herido mortalmente con un arma blanca durante un violento incidente ocurrido en el barrio San Isidro del distrito de Tomás Romero Pereira. El presunto responsable fue aprehendido poco después.

La víctima sufrió una profunda herida a la altura del cuello, siendo trasladado hasta el Hospital Distrital de la zona, donde finalmente el médico de guardia confirmó que ya había ingresado sin vida.

Todo se habría originado luego de una discusión entre el supuesto victimario, de 54 años, y su pareja. Esta última buscó refugio en la vivienda de la víctima, momento en que el sospechoso llegó al lugar con un machete en la mano. El vecino habría intervenido para defender a la mujer y terminó recibiendo la mortal lesión.

El presunto autor huyó del sitio luego del ataque, pero fue rápidamente localizado y aprehendido por los agentes policiales durante un rastrillaje. Posteriormente los trasladaron hasta la sede policial, donde quedó finalmente a disposición de la Fiscalía.