¡Qué loco! Instructor se lanza de avión en pleno vuelo

Instructor de vuelo argentino se quitó la vida saltando de un avión en pleno vuelo.

Un instructor de vuelo de 42 años se habría quitado la vida luego de lanzarse de un avión en pleno vuelo durante una clase en la localidad argentina de Toledo, dejando sola a una estudiante de 22 años, la cual consiguió aterrizar la aeronave sin sufrir ningún tipo de lesiones.

Según relató la chica, el piloto Leandro Andrés Bertazzo le dijo en un momento: “Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante”, posteriormente simplemente se quitó los auriculares y el cinturón de seguridad, abrió la puerta del avión y saltó al vacío desde aproximadamente 250 metros.

La joven, cabe resaltar, que ya contaba con su licencia de piloto privado, aunque todavía estaba acumulando horas de vuelo reglamentarias. Reconoció que en un primer momento pensó que todo se trataba de una broma o de algún ejercicio imprevisto.

Cuando notó la realidad de la situación, logró mantener el control de la aeronave, envió un mensaje de alerta a la base y aterrizó a salvo en la pista

El director de la escuela de vuelo donde trabajaba el fallecido aseguró que no existían indicios de que el instructor fuera a tomar esa decisión y destacó que era un piloto con amplia experiencia, mientras que sus allegados señalaron que atravesaba problemas personales.