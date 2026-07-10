“Shakiro” fue amenazado de muerte por su vecino

El actor Roberto Bernal, conocido como “Shakiro” avei en el mundo artístico, pasó una situación infernal ayer a la noche en compañía de su esposa embarazada y su suegra cuando fueron atacados por un vecino furioso.

El hecho sucedió cuando el artista llegó al dúplex donde vive con su familia y al bajarse su suegra, la puerta del vehículo de “Shakiro” tocó por la camioneta ajena ha upepe el vecino vio y se descontroló totalmente, hasta el punto de reventar el auto de Roberto con una feroz llave inglesa, según se pudo ver en las cámaras de seguridad del lugar.

“Anoche al llegar tuve un problema en frente de mi casa, vivimos en un dúplex que tiene tres viviendas, yo estoy en el medio y compartimos el estacionamiento con los vecinos. Y uno de ellos vino a insultarme y a golpear el portón de mi departamento, mi auto, quilombo me armó”, dijo Roberto a Crónica.

El comediante comentó que ya no es nada simpática la situación, “hace tres años que vivo acá y mucho ya me callé y le aguanté a este señor que es muy agresivo y me amenaza de muerte, ahora ya me cansé realmente, me contaron que el tipo es contratista de obras y para que la gente sepa ya que clase de persona es, para que se cuiden de él porque es muy prepotente, agresivo y peligroso”.

“El señor me amenazó de nuevo anoche que se iba a ir a venir no sé con quién y me dijo ‘ahata aju ndeve’, ‘ro trozata’, realmente no sé qué me quería hacer y me tuve que ir a hacer la denuncia en la Comisaría 4°. de Lambaré contra de este señor, que no solamente conmigo se tomó sino que le maltrata a todos los otros vecinos también”.

El comediante explicó que está muy preocupado por su pareja, quién se encuentra embarazada, “anoche se estresó muy mal mi señora, y le responsabilizo a él si le llega a pasar algo a ella o a nuestro bebé Dios nos guarde. Por eso le denuncie por maltrato también, porque hay veces que no se puede descansar ni mucho menos dormir porque le maltrata a los gritos a su señora”.

Roberto habló con los dueños de los departamentos y para su tranquilidad y de los otros inquilinos, los dueños le comunicaron que ya le notificaron para que abandone el lugar, por los disturbios y maltratos a los inquilinos. “Realmente demasiado malos ratos ya pasamos por culpa de este señor”.