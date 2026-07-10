Suboficial fumanchero omonda notebook de su propia audiencia disciplinaria

Un suboficial de 21 años, que ya se había hecho viral en el pasado porque fue filmado fumando marihuana, fue detenido luego de que se lo acusara de ser el presunto autor del hurto de una notebook durante su propia audiencia disciplinaria de Justicia Policial. El efectivo se encontraba enfrentando un sumario por abandono de funciones.

Según la Policía, el propio agente terminó indicando dónde había dejado el equipo, que fue recuperado en el basurero de una estación de servicio. El supuesto hurto se dio durante un receso de la diligencia, quedando el efectivo en cuestión solo en la sala cuando la computadora desapareció, la cual pertenecía a otro policía.

El suboficial se encontraba a disposición del Departamento de Talento Humano debido justamente al episodio de la marihuana, y es debido al sumario por dicho caso que estaba en plena audiencia.