[VIDEO] Extranjeras piropean a Tony, paraguayas responden

En el programa “Hoy día” del canal Telemundo, en sus sección de “Papacitos del mundial, brindaron un bloque especial a nuestro pelotero Tony Sanabria.
“Este bomboncito destaca por su gran estatura, sus rasgos oscuros y su presencia atlética” dice al comienzo de un video especial que realizaron con las fotos del peloteo de la albirró.
“Su estilo con tatuajes y pinta de badboy, lo convierte en uno de los futbolistas más apetecidos por las chicas de la selección paraguaya” he’i.
El material tiene más de 15 mil Me Gusta y más de 100 comentarios, donde obviamente las paraguayas reclaman a su galán.
“Lo siento, llegaron tarde chicas, Tony es nuestro”, “es el novio de todas las paraguayas”, “nosotras le vimos primero” fueron algunos de los comentarios de las compatriotas.