[VIDEO] Extranjeras piropean a Tony, paraguayas responden

Tony Sanabria es ese tipo de hombre que me tiene estudiando Guaraní, he'i las extranjeras.

En el programa “Hoy día” del canal Telemundo, en sus sección de “Papacitos del mundial, brindaron un bloque especial a nuestro pelotero Tony Sanabria.

“Este bomboncito destaca por su gran estatura, sus rasgos oscuros y su presencia atlética” dice al comienzo de un video especial que realizaron con las fotos del peloteo de la albirró.

“Su estilo con tatuajes y pinta de badboy, lo convierte en uno de los futbolistas más apetecidos por las chicas de la selección paraguaya” he’i.

El material tiene más de 15 mil Me Gusta y más de 100 comentarios, donde obviamente las paraguayas reclaman a su galán.

“Lo siento, llegaron tarde chicas, Tony es nuestro”, “es el novio de todas las paraguayas”, “nosotras le vimos primero” fueron algunos de los comentarios de las compatriotas.