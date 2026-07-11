Es fotógrafo en silla de ruedas: “Nada es imposible”

La historia del joven René Amarilla, de 21 años, oriundo del distrito de Choré, departamento de San Pedro, es digna de admirar. Un accidente de tránsito vai, hace 5 años, le produjo un fuerte golpe en la columna y quedó inmovilizado en las piernas. Esa limitación no lo llevó a rendirse e igual siguió adelante haciendo lo que más le gusta: ser fotógrafo.

René charló con Crónica y explicó que el accidente que lo dejó en silla de ruedas se dio “cuando se estaba haciendo un camino nuevo acá en Choré y había restos de materiales en la calle, estaba en moto y agarré uno de ellos y me caí supermal. Me fracturé la espalda y quedé sin la movilidad de la mitad para abajo. Ni yo esperé que me pasara eso, fueron designios de Dios”.

Tras ese váiro accidente explicó que “con mi familia tuvimos que hacer varias actividades para recaudar. Hicimos rifas, polladas, etc, porque me tenían que colocar un platino en la espalda para que tenga algo de movilidad. Fue costosísimo pero lo pudimos conseguir con los vecinos y la familia. Me hice la operación y después estuve un mes internado en el hospital”.

El joven de 21 años tuvo el apoyo para meterse de lleno en el mundo de las fotos. “Con la dificultad que tengo siempre estoy con el espíritu de lucha, haciendo lo que más me gusta. Estoy con la fotografía desde hace un año. Tuve un amigo que me incentivó a esto, me compré una camarita, luego ya me fue gustando más y más y ahora ya estoy cubriendo la liga de Choré”, he’i con orgullo.

De a poco se fue ampliando su campo de acción y mencionó que “comencé a cubrir de todo. Los padres de escuelas de fútbol me pedían que cubra los partidos de sus hijos y, la verdad, que ahora ya todo el mundo me pide. Hay veces que no puedo con todo porque solo se juega los fines de semanas y casi siempre a la misma hora. Pero me dediqué también a otras coberturas como cumpleaños, eventos, bodas… de todo”.

Buscará profesionalizarse con la fotografía.

Por otra parte, expresó que hace poco “se me cumplió un sueño que tenía desde hace mucho, pude cubrir un partido de Olimpia en la Copa Sudamericana, fue ante Audax Italiano de Chile. A través de contactos pude ser parte del plantel de fotógrafos en cancha gracias a una invitación del club. Todos me felicitaron cuando estuve ahí, fue una emoción muy grande. Por eso siempre digo que para Dios nada es imposible”.

René explicó que “sentí un pirĩ especial cuando fui entrando a la cancha. La emoción fue única, ver a toda la gente y a los jugadores tan cerca y quitar las instantáneas para recuerdo fue único. Es algo que ya no se me va a quitar de la mente. Los colegas fotógrafos me recibieron con los brazos abiertos, como si fuera que ya me conocían desde hace tiempo. Fue inolvidable”.

Es el capo de las fotos en la liga de Choré.

Va por más partidos internacionales

Después del partido de Olimpia en la Sudamericana comenzó a formar parte “de los reporteros gráficos de la APF. Estoy en la lista y si Dios quiere ojalá pueda ir de vuelta a cubrir partidos de Libertadores, Sudamericana y torneos de la APF. El problema que tengo es que soy una persona de escasos recursos y vivo lejos, la movilidad es un problema también para mí”.

“Ahora juega Cerro Porteño ante Palmeiras y Olimpia espera rival en la Sudamericana, me gustaría poder estar en ambos partidos de vuelta. Pero tengo esperanza porque, como siempre digo, Dios acomoda todo y espero poder cumplir eso”, finalizó.