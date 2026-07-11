No son fichajes, son recién nacidos: oĩ Erling y Kyliam

A inicios del mundial en el país un peque fue inscripto con el nombre de Kylian y otro como Erling. (Imagen hecha con IA)

En Paraguay, el amor por el fútbol se lleva no solo en el corazón sino también en la cédula. Acá no solo se grita un gol con el alma, también hay padres tan fanáticos que decidieron homenajear a sus ídolos poniéndoles sus nombres a los hijos. Así, cada vez que llaman al nene para almorzar, parece que estuvieran armando la delantera de un equipo de estrellas.

Según datos del Registro Civil, 4.085 paraguayos llevan el nombre Lionel, inspirado en Lionel Messi. Pero la fiebre futbolera no termina ahí: también hay chicos llamados Neymar, Cristiano Ronaldo, Erling, Haaland, Vinicius, Lautaro y hasta Kylian, demostrando que la pasión por el fútbol no conoce límites.

El director del Registro Civil, Maximiliano Ayala, contó que esta tendencia sigue más vigente que nunca y que el deporte, al igual que el cine y la cultura popular, influye cada vez más en la elección de los nombres.

“A inicios de la Copa del Mundo, un padre anotó a su hijo con el nombre de Kylian. Ayer también fue inscripto un chico con el nombre de Erling, en referencia al jugador noruego Erling Haaland”, contó a Crónica Maximiliano Ayala, director del Registro Civil.

Ayala explicó que, desde que comenzó la fiebre mundialista en 2025, empezaron a aparecer con mayor frecuencia nombres de reconocidas figuras del fútbol internacional.“Los nombres más comunes que empezaron a aparecer desde el 2025, cuando comenzó la fiebre por el mundial, son Lionel Messi y Bellingham. Además, 37 compatriotas fueron registrados con el nombre de Neymar, 2 con Neuer, 3 con Mohammed, como el jugador egipcio Salah, 4 con Rüdiger, también aparecen Haaland, 10 Cristiano Ronaldo, 11 James, 2 Courtois, Hendrick, 1 Casemiro, 200 Vinicius, Lionel Andrés y Lautaro”, contó.

NOMBRES QUE YA FUERON PROHIBIDOS

No todo está permitido a la hora de elegir un nombre. Ayala recordó que existe una reglamentación para proteger a los niños de nombres que puedan generar burlas o afectar su identidad. “Hay una reglamentación que se hizo en conjunto con el criterio del Ministerio de la Niñez para evitar que se pongan nombres que puedan ridiculizar a los niños. Algunos nombres que fueron inscriptos en otras épocas y que ya fueron eliminados son Gloria Sádica, Zandalia, Mamerto, Pilincho y Lluvia de Oro, porque no contribuyen a la construcción de la identidad de la persona”, comentó. Finalmente, recordó cuál es la normativa vigente para la inscripción de nombres.

“La ley establece que el oficial del Registro Civil no inscribirá nombres ridículos, nombres que puedan generar confusión en cuanto al sexo de la persona y permite un máximo de tres nombres. Esa es la normativa vigente”, he’i.