Ya es un hijo dilecto de la ciudad. Isidro Pitta recibió un emotivo homenaje en su Tobatí natal, donde una multitud salió a las calles a saludar al “primer tobateño mundialista”. El delantero albirrojo recibió el cariño de toda su gente y, en una emocionante jornada saludó a los niños, firmó autógrafos y hasta subió a un carro de bomberos para encabezar una caravana.

“Se te vienen todas las cosas que pasaste de pequeño, los partidos en las formativas, los viajes que tenía que hacer de Tobatí, despertarme todos los días a la madrugada para llegar a Ypané, todo ese esfuerzo, las cosa que mis padres pasaron y dejaron de pasar para poder tener ese pasaje para poder estar ahí. Es algo muy lindo, sentimental”, recordó Pitta en charla con la 780 AM.

“En el primer partido nos emocionamos todos. De pequeño nosotros veíamos por televisión y estar ahí en una Copa del Mundo es algo único, que no se va a borrar de mi vida”, agregó.

Eso sí, admitió que quedó una cuenta pendiente con Francia. “Si, obviamente que si (quiere una revancha). Nos quedamos con una espinita. Creo que hicimos un excelente trabajo, nos faltaron algunos detalles para sacar ese resultado adelante, pero nada que reprochar a los compañeros, hicieron un excelente trabajo y demostramos que estamos para grandes cosas”, sostuvo.

El “Vikingo” también contó que no cambió camiseta con nadie. “Todas traje. Quise guardar todas, algunas voy a encuadrar, otras las hice firmar por los compañeros y es algo que lo voy a llevar por el resto de mi vida”, explicó.