¡Tristísimo! Mientras estaba en pleno escenario, le robaron su guitarra

El músico Marcelo Gabriel publicó a través de su cuenta de Instagram un vídeo en el cual informó que luego de una actuación, más específicamente en la ciudad de San José de los Arroyos, se encontró con que el vidrio de su vehículo estaba roto y, peor aún, con que se habían llevado su guitarra y la MacBook Air de su señora.

La MacBook Air de la mujer del músico que también fue robada.

Marcelo lamentó la situación, tanto la de su mbaraka, la cual es una Acústica Taylor 314, así como de la propia notebook ya que era el instrumento de trabajo de su esposa. Aunque en los comentarios algunos le señalaron que nunca es recomendable dejar cosas de valor dentro de los autos, todos se solidarizaron con el músico y expresaron su indignación.

Tanto el artista como su mujer piden ayuda para poder volver a localizar sus pertenencias.