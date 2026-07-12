[VIDEO] ¡Desgarrador! Hombre desesperado denuncia a su expareja por violencia

Un preocupante caso ocurrido en Curuguaty generó un intenso debate sobre la violencia intrafamiliar, ya que en un video difundido y viralizado originalmente por la página Paraguay Mbarete, un hombre joven, con notorias cicatrices en su cara, denuncia haber sido agredido físicamente de manera constante por su expareja.

“Tengo tres hijos con ella, ella dice que no son míos, pero no los quiero dejar. Tengo miedo de que me maten a mi familia, ella es la que causa problemas, yo ni siquiera puedo ir a trabajar porque es celosa”, relató el hombre llorando.

“Yo nunca ni la toqué, no se si toma algo, no lo puedo decir, hace tres años que estoy con ella, no aguanto más”, continuó diciendo visiblemente alterado y con miedo, a la par que comentaba que recurrió a la CODENI de su zona para ver cómo proteger a sus hijos en medio de toda esta situación.

Afirma que no sería la primera vez que sufre estos episodios de violencia y dijo estar sumamente preocupado por la seguridad de sus tres niños, todos menores de 5 años según se sabe, asegurando además que los niños también serían víctimas de maltratos.

Las afirmaciones corresponden al relato del denunciante y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.