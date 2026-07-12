Expresidente español también asegura que Francia juega “sin franceses”

El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, no quiso quedarse atrás de Celeste Amarilla y causó polémica luego de afirmar en una columna que la selección de Francia tiene “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

Desde luego, esto desató una ola de críticas en Francia, en donde los dirigentes y los usuarios de redes sociales enseguida saltaron para calificar la frase como ofensiva y con tintes racistas.

Hasta la misma Embajada de Francia en España se terminó involucrando, ya que esta emitió un comunicado en el que se menciona que los 26 jugadores convocados poseen la nacionalidad francesa y que 23 de ellos nacieron en Francia, mientras que solo tres nacieron en el extranjero por circunstancias familiares o laborales de sus padres.

La controversia se suma al debate que se instaló la semana pasada durante el Mundial, cuando la senadora Celeste Amarilla fue objeto de críticas internacionales por sus comentarios en redes sociales. ¿Será que se viene otro tuit de Mbappé contra Rajoy?