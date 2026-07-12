Farándula

Francés opurahéi “Regimiento 13” y le levantó al rollo

Influencer franchute residente en nuestro país sorprendió en un karaoke cantando la canción de “Emilianoré” en un casi perfecto guaraní.

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El influencer francés estoykipita se destacó cantando "Regimiento 13" en guaraní.

Mientras las tensiones entre Paraguay y Francia continúan gua’u creciendo por las actitudes de Mbappé y los dichos de la senadora Celeste Amarilla, el influencer francés @estoykipita se hizo viral y enamoró al rollo en un karaoke en estos días, ya que se puso a cantar en un guaraní sorprendentemente bueno la clásica “Regimiento 13 Tuyutí”.

Los comentarios en el posteo no tardaron en aparecer, con las chicas diciéndole directamente que era re “juky” además de dejarles miles de emoticones cariñosos.

En la actualidad, Kipita parece ser el principal hilo de entendimiento que conserva algo de cordialidad entre Francia y Paraguay, luego del partido del Mundial hace una semana.

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