Joven intentó huir de un control y falleció

Un joven de 22 años falleció este domingo por la mañana luego de un aparente enfrentamiento con agentes de la División de Apoyo Táctico. Esto específicamente sobre la Ruta PY19, a la altura del km 88,5, en la compañía Acevedo Cué, Alberdi.

Según señala la propia Policía, el conductor de un automóvil Toyota Allion blanco habría desobedecido una orden de detención, e intentó directamente atropellar a los efectivos durante un control, lo que derivó en una persecución.

En un momento, los policías habrían realizado disparos que impactaron en el vehículo y en el propio conductor, quien fue trasladado al Hospital Distrital de Alberdi donde posteriormente terminó falleciendo

El vehículo quedó a un costado de la ruta con varios impactos de bala.