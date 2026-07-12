[VIDEO] Sarambí en partido de fútbol termina con un fallecido

¿Qué lo que pasa todo? Cada fin de semana hay un chute que termina en ñembuepoti, esta vez con disparos y hasta un fallecido.

Ocurrió en Guarambaré donde el partido fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo visitante, Luis Alberto de Herrera, vencía por 3-0 al conjunto local, 25 de Septiembre.

Es que los hinchas comenzaron a moquetearse e incluso algunos sacaron armas de fuego, según se denunció.

La trifulca siguió en la calle donde un hincha perdió la vida y dos efectivos policiales resultaron heridos.

Videos que circulan por redes muestra el momento en que un hincha saca un arma y le corre a un Lince.

HINCHA RESULTA VÍCTIMA FATAL EN GUARAMBARÉ

Un aficionado falleció como resultado de enfrentamientos entre aficionados y la policía, en inmediaciones a la cancha del Club 25 de Setiembre, en Guarambaré.

Así tambien otros aficionados y un policía resultaron heridos. pic.twitter.com/WaeQphunRH — CAMUS click Paraguay (@CamusClickPy) July 12, 2026