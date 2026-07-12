[VIDEO] Sarambí en partido de fútbol termina con un fallecido

¿Qué lo que pasa todo? Cada fin de semana hay un chute que termina en ñembuepoti, esta vez con disparos y hasta un fallecido.
Ocurrió en Guarambaré donde el partido fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo visitante, Luis Alberto de Herrera, vencía por 3-0 al conjunto local, 25 de Septiembre.
Es que los hinchas comenzaron a moquetearse e incluso algunos sacaron armas de fuego, según se denunció.
La trifulca siguió en la calle donde un hincha perdió la vida y dos efectivos policiales resultaron heridos.
Videos que circulan por redes muestra el momento en que un hincha saca un arma y le corre a un Lince.
HINCHA RESULTA VÍCTIMA FATAL EN GUARAMBARÉ— CAMUS click Paraguay (@CamusClickPy) July 12, 2026
Un aficionado falleció como resultado de enfrentamientos entre aficionados y la policía, en inmediaciones a la cancha del Club 25 de Setiembre, en Guarambaré.
Así tambien otros aficionados y un policía resultaron heridos. pic.twitter.com/WaeQphunRH
Tiroteo tras un partido deja varios heridos | 😱— AhoraPy (@Ahora_Py) July 12, 2026
📍 Un tiroteo se registró en la tarde de este domingo en las afueras del estadio del Club 25 de Setiembre, en Guarambaré, luego de un encuentro deportivo. El hecho dejó varios heridos y las autoridades investigan lo ocurrido.
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