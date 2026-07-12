Selección de Francia ningunea a Paraguay en redes sociales

En el posteo en cuestión se ve en el centro de todo a Dembelé y a Lamine Yamal de España, en referencia al próximo enfrentamiento que tendrán los azules en la Copa del Mundo, sin embargo, lo que más llamó la atención es el detalle que se encuentra en la parte baja del flyer.

En ella, se pueden ver una serie de estrellas, simulando el paseo de la fama de Hollywood, las cuales representan los partidos anteriores de Francia en el Mundial. Desde luego se encuentra el último juego ante Marruecos, pero de ahí, saltan directamente a la victoria ante Suecia, ignorando totalmente el partido ante Paraguay.

Curiosamente, el mismo fue de momento el más complicado que tuvieron Mbappé y compañía al menos en la fase de mata-mata, algo que otras figuras como el propio arquero de Marruecos Bono reconoció, ya que dijo que si su equipo jugaba como la Albirroja capaz aguantaban más ante los franchutes. ¿Tanto se asustaron los europeos de nosotros?