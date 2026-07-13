¿Balearon su auto y lo abatieron por error?

La víctima apenas tenía 22 años y según todas las evidencias que se recabaron, no contaba con ningún arma o antecedente, por ende se descarta que él haya intentado iniciar el tiroteo. El hecho ocurrió sobre la ruta PY19, a la altura de Alberdi, departamento de Ñeembucú.

Según la información brindada por el Fiscal Diego Benítez, el ahora fallecido, luego de quedarse en la banquina por unos minutos, retomó la ruta. En ese momento, recibió la orden de parar por parte de los efectivos policiales, pero este la desobedeció, acelerando frente a los efectivos y a las cuatro patrulleras que estaban apostadas en esa parte del camino.

Se maneja que los policías se encontraban haciendo un operativo cerrojo luego de un violento asalto a un supermercado, en el que los delincuentes habrían usado una ambulancia para huir. Aunque la Comisaria María Trinidad habla nada más de ocho uniformados investigados, el Fiscal Benítez afirma que serían 14 en total.