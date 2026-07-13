[VIDEO] Creadora de contenido se separó y pide apoyo moral a sus seguidores

La separación de una pareja viene siempre acompañada de otras situaciones bastante complejas, más todavía si hay hijos de por medio, por lo que las personas necesitan buscar alguna clase de apoyo, sea moral o psicológico para salir de ese pozo emocional o peor aún, caer en una depresión.

La creadora de contenidos Grecia Albariño siempre mantuvo alejada de las cámaras la relación de pareja, para proteger su familia ndaje, pero sorprendió este finde cuando contó que se separó.

“Hola, vengo a contarles que oficialmente me separé. Por ahí siempre me preguntan, qué onda mi vida amorosa. Sí estoy soltera y busco apoyo, busco apoyo moral, ya que no es fácil, tuve una relación de 10 años”, comenzó diciendo Grecia en sus redes sociales.

Luego comentó que la separación de la pareja no fue a consecuencia de un tesapo’ẽ o maltrato mba’e, sino que la monotonía fundió su relación.

“Si bien el amor no es una emoción, es algo que se construye, pero también pasa que te das cuenta que no sos compatible. Con esa persona teníamos un ritmo de vida muy distinto, si bien intentamos congeniar, intentamos complementar eso, pero no se pudo”, gatilló.

Grecia contó que no sabe cómo comunicarle a su hijita que se separó de su papá, “mi hija todavía no sabe, no sé cómo decirle, estoy considerando ir a terapia con ella. Para que un profesional me dé las herramientas correctas, porque ella le quiere mucho a su papá”, comentó y pidió consejos en redes.

“Si alguna mami pasó por eso, juro que es de gran ayuda que me diga y me cuente. Él ya vino a llevar sus cosas, ya todo lo que tenía y fue triste, nos despedimos, no sé, si alguien tiene alguna situación similar que pasó y me puede dar consejos, te juro que todo es bienvenido”.

Upéi he’i que esta separación es definitiva ndaje, por eso llegó a este punto de exponer la situación de la pareja en las redes sociales. “Ya no hay vuelta atrás, entonces recibo consejos para sobrellevar la maternidad. Nunca metan a sus hijos en las peleas de los padres, porque ellos no tienen la capacidad emocional de manejar errores de los adultos. Y por último, no se aferren a un matrimonio por los hijos”.