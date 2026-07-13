[VÍDEO]El asado de Alderete y el “Capi” en San Juan con helicóptero incluido

El tour por tierra adentro pasó por la estancia de Gustavo Gómez en San Juan Bautista, Misiones, terruño del capitán de la Selección. Omar Alderete fue acompañado al encuentro por su hijo, quienes llegaron al lugar en helicóptero, nada más y nada menos, aunque por el camino tuvieron que aterrizar en la cancha del Club 3 de Mayo de la ciudad de Quiindy por la baja visibilidad.

Los dos caciques de la defensa albirroja fueron recibidos con aplausos y mucha admiración, todo esto en medio del karu guazu y la musiqueada que ya los esperaban. Gustavo Gómez incluso recibió una placa de reconocimiento por parte de su familia y aprovechó la ocasión para dedicar un sentido agradecimiento a su abuela.

Con la humildad que siempre lo ha caracterizado, el capitán expresó su gratitud en un homenaje lleno de orgullo, cariño y emoción.