“El mundo nos quiere copiar nuestra manera de defender”

Carlos de los Santos Jara Saguier, conocido como “El Bambino”, histórico exfutbolista y técnico compatriota, charló con Crónica sobre lo que dejó la participación de la Albirroja en el mundial, remarcando que ahora “todas las selecciones del mundo nos quieren copiar la manera de defender”. El medallista de plata en Atenas avei señaló que “no tocamos techo todavía” en cuanto al rendimiento de los muchachos.

“Todavía nos falta mucho, hay que seguir mejorando en varios aspectos, no tocamos techo todavía, podemos dar más, defensivamente podemos estar mucho mejor de lo que ya estamos. Se hizo un gran laburo, nuestro trabajo en lo defensivo está siendo observado por todas las selecciones para ver si pueden copiar esa manera de defender”, le bajó de entrada.

“Paraguay dio cátedra en ese aspecto, pero podemos mejorar, ofensivamente también lo podemos hacer, de esa manera equilibrar lo que es nuestro equipo”, agregó.

Luego añadió que “en líneas generales los vi bastante bien, tuvimos un inicio flojo, pero luego fuimos creciendo y terminamos bastante bien, perdimos con un equipo que es candidato y es protagonista, pero muy bien la verdad, los muchachos se portaron. Desde el segundo partido en adelante repuntamos en lo que es el rendimiento”, explicó.

“Dimos todo en el mundial, hicimos todo lo que se pudo y terminamos contentos con todo, los jugadores dejaron todo. Francia corrió con suerte y pasó, el gasto se hizo, lastimosamente no alcanzó”, acotó.

“Arquero para rato”

“La verdad que lo vi bastante bien a Orlando Gill, ya venía demostrando en su club la clase de arquero que es. A Olveira también lo conocemos, gran parte de su buena actuación hizo que Olimpia salga de nuevo campeón. También ‘Gatito’, lo conocemos, para mí los tres eran confiables, se decidió por Gill y respondió, es joven y ganamos arquero para rato”, sostuvo.

El laburo del DT

“Yo creo que Alfaro tuvo un gran trabajo en lo psicológico, lo hizo bastante bien esa parte, mejoró muchísimo el equipo en cuanto a la actitud, la garra. Lastimosamente el técnico no puede trabajar bien con los jugadores porque los clubes no quieren prestarte (para seguir un proceso a nivel local)”, expresó avei “Bambino”.

Volver a las inferiores

Sobre su deseo, he’i que le “gustaría mucho volver a las inferiores porque conozco lo que son las fuerzas menores, tuve la fortuna de estar en la selección Sub 23, vi algunas deficiencias que falta aún por corregir, pero que no es culpa del jugador sino de nosotros que somos los responsables de darles las enseñanzas para que ellos tengan un buen rendimiento más adelante”.

Cerro y el desafío en plano internacional

Jara Saguier, que dirigió a la selección de Paraguay que alcanzó la histórica Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Atenas, en el 2004, y que se consagró campeón invicto del Preolímpico Sudamericano en Venezuela con la Selección Sub-23, clasificando al país a París 20 años después, opinó un poco del mundo ciclónico, aunque admitió no estar adentrado todavía con el torneo casero.

“Cerro es un equipo que quiere hacer bien las cosas a nivel internacional, tiene nuevamente ese gran desafío, por lo tanto, debe prepararse bastante bien, no puedo decir tanto porque estaba muy metido en lo que es el mundial”, mencionó.

“Ahora estoy observando partidos, mirando y esperando a que salga algo para poder trabajar nuevamente en esto que tanto nos apasiona. Yo estoy empeñado a volver a las fuerzas menores, me gustaría mucho poder ayudar ahí nuevamente (selección juvenil)”, remarcó.