Exmodelos, recordaron la época dorada

“El regalo más lindo que nos dejó una época dorada de nuestras vidas es este vínculo fuerte y sincero. Pasaron muchas cosas en estos casi cuarenta años, desde la maternidad, matrimonios, desafíos, duelos tremendos, amores, desamores, reinventarnos una y otra vez.

Lo cierto es que todas evolucionamos y tuvimos diferentes versiones en este tiempo, pero en cada una de ellas (estando lejos o cerca) nos respetamos y apoyamos con mucho cariño” escribió Vivian Benítez en sus redes con una foto junto a Paola Hermann y Ana Victoria Schaerer.

Recordó cuando empezaron allá por 1989 y que aún siguen recibiendo el cariño de la gente. “Cada vez que estamos juntas comentamos que nos parece increíble seguir recibiendo tanto cariño de parte de la gente que recuerda los desfiles, programas, comerciales y presentaciones de American Model School”. Además recordaron a su mentora Noemí Gómez.

Las fotos fueron tomadas por @willians_ph cuando trabajaban en otro proyecto.