“Le pido a los ladrones que me devuelvan mi guitarra, yo sé lo que vale”

Comenzó comentando que afortunadamente ya recuperaron la computadora de su esposa y otros elementos, pero no su guitarra. “Ya recuperamos la MacBook Air en horas del domingo, logramos ubicarla porque al parecer los delincuentes la tiraron en un pastizal, ya que se habían percatado de que tenía un GPS, esto al abrir la notebook y que les salte la advertencia”.

Agregó que “también recuperamos la cartera de un amigo que estaba junto a la computadora en el lugar donde dejaron, lo único que no pudimos recuperar fue la guitarra, que es el elemento que más valor tenía, tanto sentimental como por su diseño. Es una Taylor modelo americano que además yo personalicé”.

Sobre eventuales advertencias acerca de hechos de robo en la zona manifestó: “nadie nos dijo nada acerca de la inseguridad, yo de hecho me sentía seguro porque el auto estaba en una zona iluminada a muy poca distancia del lugar donde actuábamos, el cual es un salón de la Cooperativa 8 de Marzo ahí en San José de los Arroyos, donde se hizo un 15. Yo vengo también del interior, de San Miguel, y tenía la idea de que estábamos en un lugar re seguro, que además estaba rodeado de casas”.

Una vez que él y su esposa se encontraron con la desagradable sorpresa explicó que: “lamentablemente después nos contaron que están teniendo problemas con los llamados “chespis” que se llevan cosas para conseguir plata rápida. Había una patrullera a dos cuadras más o menos del local, por eso me pareció raro cuando salimos y encontramos dos autos rotos y robados, que es algo que nunca antes me había pasado.

Lamentó lo ocurrido diciendo: “nos puso muy mal la verdad, también por la propia familia que batalló bastante para hacer ese evento tan lindo para su nena. Cuando los policías se acercaron ya todo había pasado, pero igual agradezco la actitud que tuvieron en la Comisaría, donde se prestaron bastante para ayudarnos”.

El músico finalizó dirigiéndose directamente a los malvivientes, pidiendo por favor por su guitarra: “si los ladrones me escuchan, les pediría que por favor me contacten y me la devuelvan, porque se lo que vale, es mi instrumento de trabajo y no tiene sentido que la cambien por cualquier otra cosa”.