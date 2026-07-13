Lo apuñaló porque habría andado con su hija menor

Un joven de 24 años fue apuñalado en la localidad de Calle 10 - Zona Sur de la ciudad de Horqueta, Concepción, siendo auxiliado rápidamente por pobladores hasta la Clínica Privada San Antonio de Horqueta, donde pudo recibir atención médica. El sospechoso está aún con paradero desconocido.

El doctor que lo atendió diagnosticó una herida cortante que afectó la piel, el tejido celular y el músculo de la región frontal del lado derecho, además de otra herida cortante de aproximadamente siete centímetros de longitud en la región mamaria derecha.

Según el informe policial, un vecino notificó que se encontraba en la vía pública cuando observó a la víctima frente a su vivienda. En ese momento, el atacante llegó a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabras, presuntamente extrajo un arma blanca con la que le ocasionó varias heridas, para posteriormente darse a la fuga.

El hecho, según versiones que se han recogido, tendría que ver con un conflicto personal. Según versiones recogidas por la Policía, el hoy herido habría mantenido una relación sentimental con la hija de su atacante, una adolescente de 16 años.

Se habla también de que el pasado viernes por la noche, la víctima habría retirado a la menor del domicilio de su presunto agresor, por lo que se habría generado un conflicto previo que derivó en el ataque con arma blanca, situación que ahora es investigada por el Ministerio Público para determinar el móvil de todo lo ocurrido.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de Horqueta, Claudia Huéspe, mientras la Policía continúa con las diligencias para localizar al sospechoso y esclarecer las circunstancias del hecho.