[VÍDEO] Militar se autoelimina en extraño caso frente al Palacio de Gobierno

Un suboficial de la Armada Paraguaya falleció este lunes en un hecho sumamente extraño, ya que se disparó a sí mismo frente al Palacio de Gobierno con un arma particular, no la reglamentaria que le correspondería como militar. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según los reportes preliminares, tan solo unos momentos antes había atropellado un vallado de seguridad, lo que derivó en una intervención policial. Según la versión de los efectivos, el ahora fallecido presuntamente los había amenazado con un arma mientras intentaban detenerlo.

El militar se encontraba de civil y prestaba servicios en el Departamento de Administración y Finanzas de la Armada Paraguaya. Las circunstancias del hecho continúan siendo investigadas por las autoridades, ya que se desconocen los motivos que lo habían llevado a tomar la decisión que tomó.