Ñandereja Sam Neill, estrella de Jurassic Park

El mundo del cine y de Hollywood se encuentra de luto este lunes debido al fallecimiento del actor Sam Neill a los 78 años de edad en la ciudad de Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su propia familia, la cual señaló que el deceso ocurrió de manera “repentina e inesperada”.

El intérprete se hizo de fama mundial a principios de los 90’s por su papel como el paleontólogo Alan Grant en la saga “Jurassic Park”, formando parte además de producciones bastante famosas de la actualidad como “Peaky Blinders”, donde dio vida al inspector Chester Campbell.

Tuvo una carrera de prácticamente medio siglo en cine y televisión, dejando una huella en la industria del entretenimiento absolutamente imposible de borrar. Nacido en Irlanda del Norte y establecido en Nueva Zelanda, fue candidato en tres ocasiones a los Globos de Oro.