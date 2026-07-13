Padre de niña chilena-paraguaya: “la madre me dijo ‘de Paraguay no sales vivo’”

Según su versión dada al medio chileno La Tercera, la relación con la mujer terminó en mayo del año pasado, estableciéndose un régimen de cuidado compartido de tres días cada uno, todo esto en Chile, aclarando el hombre que su hija tiene la nacionalidad chilena. Todo habría estado bien hasta que en diciembre él autorizó la venida a Paraguay de la niña con su madre para las fiestas.

En principio debía ser restituida el día 5 de enero de este año, pero aparentemente su ex pareja ignoró esto, y según cuenta el padre, armó todo de manera dolosa para no regresar a Chile. Ante esto, el hombre inició un proceso legal de secuestro internacional de menores, con el Juzgado de Familia de Viña del Mar declarando ilícita la retención de la niña en Paraguay.

Luego de esto, comenzó el proceso de restitución ya ante la Justicia Paraguaya, agregando el progenitor que todos los pronunciamientos habían sido a su favor, tanto en Defensa de la Niñez como en la Fiscalía.

Sin embargo, el padre habló de un quiebre total en el momento en el que, durante una de las visitas autorizadas con la menor a las que él tenía acceso en nuestro país, la madre directamente le habría dicho “de Paraguay no sales vivo”, a la par que posteriormente recibió mensajes de números desconocidos con más amenazas.

Fue en este contexto en el que decidió buscar ayuda en el Consulado más cercano y salir del país, ya que afirma que había perdido la confianza en el proceso que se llevaba a cabo en Paraguay, ignorando incluso las recomendaciones de su propia representante quien le había dicho que no estaba tomando una buena decisión, ya que todos los pronunciamientos judiciales lo estaban favoreciendo.

Desde luego, esta versión del padre contradice radicalmente la de la madre, quien lo acusó de sustraer de manera irregular a la niña de la guardería en donde se encontraba, fuera del horario del régimen de visitas que tenía habilitado, para luego no devolverla.

El caso mantiene abiertas definiciones judiciales y administrativas en Argentina, entre ellas la posibilidad de que el hombre permanezca detenido en Resistencia a la espera de un eventual pedido formal de extradición, sea expulsado administrativamente o quede en libertad con medidas mientras se resuelve su situación.