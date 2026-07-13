Papá de Haaland: “siento que nos robaron”

Alfie Haaland, ex jugador y padre de la estrella de la Selección de Noruega, Erling Haaland, criticó duramente el arbitraje del partido que jugó su hijo ante Inglaterra el pasado sábado, esto a través de su perfil de Twitter (X). Desaprobó la labor del árbitro francés Clément Turpin en el partido de cuartos de final del Mundial y dijo tener la sensación de que les habían “robado”.

Aunque los nórdicos comenzaron ganando con un auténtico golazo, Bellingham firmó un doblete para Inglaterra, marcando su primer gol poco antes del descanso y el 1-2 definitivo ya en la prórroga.

Las cámaras de la televisión captaron un supuesto rebote del balón en el cable de la ‘sky cam’ en el origen de la jugada que desembocó en el empate británico, por lo que se especula con que el resto de la acción no debió haber valido.

“Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial, pero siento que hoy nos robaron”, fue lo expresado por Alfie en redes sociales.