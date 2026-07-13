Piden detención con fines de extradición de padre de niña chilena-paraguaya

Padre chileno que se llevó a su hija del país ya fue procesado y piden su extradición.

El juez Rolando Duarte tomó la decisión de admitir hoy la imputación contra un ciudadano chileno que es acusado de llevarse sin consentimiento de la justicia paraguaya a su hija de 2 años, esto mientras el magistrado Marcelo Saldívar libró un exhorto a la justicia argentina buscando su detención con fines de extradición al Paraguay.

El ciudadano chileno fue detenido ya de hecho en la ciudad argentina de Resistencia, hasta cuya Terminal de Ómnibus llegó con su hija el pasado viernes. Con el exhorto de detención, el Juez Saldivar lo que hace es asegurar su prisión para poder garantizar su venida a nuestro país.