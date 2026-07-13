Deportes

Polémico árbitro salvadoreño pitará Francia-España

El referí Iván Barton, muy criticado por los perros por su trabajo en el partido de la Albirroja ante Turquía, dirigirá una de las semifinales del Mundial.

Agregar Crónica en
Iván Barton, polémico árbitro del partido Paraguay-Turquía, estará en la semifinal entre Francia y España.

La semifinal entre Francia y España es probablemente el juego de mayor impacto en esta Copa del Mundo, ya que ambas selecciones son candidatas serias a quedarse con el trofeo, por lo que el árbitro centroamericano acaba, por un lado, recibiendo una enorme responsabilidad, y por otro, siendo premiado por la FIFA debido a la visibilidad que tendrá el juego que estará a su cargo.

En el juego entre Paraguay y Turquía, aún por la fase de grupos del Mundial, Iván tuvo una actuación muy cuestionada por los albirrojos, recordando que fue el primero en aplicar la “Ley Vinicius”, expulsando a Miguel Almirón por taparse la boca mientras le decía algo a su rival.

Barton se ha consolidado como uno de los colegiados más destacados de la Concacaf. En su trayectoria supera los 300 partidos oficiales dirigidos, con más de 1.400 tarjetas amarillas y 86 expulsiones directas, cifras que reflejan su estilo de arbitraje firme.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias