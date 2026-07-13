Polémico árbitro salvadoreño pitará Francia-España

La semifinal entre Francia y España es probablemente el juego de mayor impacto en esta Copa del Mundo, ya que ambas selecciones son candidatas serias a quedarse con el trofeo, por lo que el árbitro centroamericano acaba, por un lado, recibiendo una enorme responsabilidad, y por otro, siendo premiado por la FIFA debido a la visibilidad que tendrá el juego que estará a su cargo.

En el juego entre Paraguay y Turquía, aún por la fase de grupos del Mundial, Iván tuvo una actuación muy cuestionada por los albirrojos, recordando que fue el primero en aplicar la “Ley Vinicius”, expulsando a Miguel Almirón por taparse la boca mientras le decía algo a su rival.

Barton se ha consolidado como uno de los colegiados más destacados de la Concacaf. En su trayectoria supera los 300 partidos oficiales dirigidos, con más de 1.400 tarjetas amarillas y 86 expulsiones directas, cifras que reflejan su estilo de arbitraje firme.