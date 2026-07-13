¿Qué lo que pasa todo? Otro partido que termina con tiroteos

El fin de semana se estaba disputando un chute en la Liga Canindeyú entre los equipos de La Paloma y Juventud, pero todo terminó en pelea, moquetes y hasta tiros.

Los hinchas o patoteros comenzaron una trifulca en las gradas y siguió afuera de la cancha donde se puede observar mediante videos que uno de ellos saca una pistola.

La policía ya acercó las imágenes a la fiscalía que comenzaron las investigaciones.

¿Qué es lo que da pie a estos sucesos en los partidos de fútbol? ¿Pelea por cobros de los árbitros, rivalidad entre hinchas?