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¿Qué lo que pasa todo? Otro partido que termina con tiroteos

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Hinchas armados en plena pelea

El fin de semana se estaba disputando un chute en la Liga Canindeyú entre los equipos de La Paloma y Juventud, pero todo terminó en pelea, moquetes y hasta tiros.

Los hinchas o patoteros comenzaron una trifulca en las gradas y siguió afuera de la cancha donde se puede observar mediante videos que uno de ellos saca una pistola.

La policía ya acercó las imágenes a la fiscalía que comenzaron las investigaciones.

¿Qué es lo que da pie a estos sucesos en los partidos de fútbol? ¿Pelea por cobros de los árbitros, rivalidad entre hinchas?

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