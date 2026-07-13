Subcomisario desapareció de onda con vehículo de otro Jefe

Un grave incidente sacudió al operativo de seguridad de la Expo Mariano Roque Alonso, ya que la propia Policía reportó el presunto abandono de servicio y la supuesta apropiación indebida de un automóvil por parte de un subcomisario subjefe de la Comisaría 43ª de Jhugua Ñaro de Itá. El agente fue perseguido y en un momento dado volcó en el límite de Ypané y Villeta, donde finalmente fue detenido.

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso, quien había sido designado como responsable de los portones de acceso del evento mediante una orden de servicio emitida por la Dirección del Departamento de Policía Central, tomó sin autorización un automóvil Toyota Premio gris, año 2011, propiedad del mismísimo jefe de Operaciones de la Expo.

El hecho ocurrió aparentemente alrededor de la 01:30 de este domingo, cuando el uniformado abandonó su puesto sin justificación y salió del predio a bordo del móvil. La situación fue comunicada por el jefe de servicio, y se señala que hasta el mediodía del sábado el oficial seguía sin regresar ni responder a los intentos de contacto.

Según el reporte, incluso dejó su teléfono celular, un Samsung A16 de color azul marino, en la oficina de guardia antes de desaparecer.