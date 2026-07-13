[VIDEO] Tiktokera sufrió un terrible accidente

La esposa del creador de contenido paraguayo “El Partner”, conocida avei en Tiktok como “La Partnercita”, pareja que generan contenidos sobre viajes en motocicletas, sufrió un terrible accidente mientras iba a la ciudad de Encarnación, a la altura del distrito de Caapucú, en la curva del desvío Chararã.

La señora Gloria perdió el control de su motocicleta a consecuencia del agua acumulada en el asfalto y salió despedida de la ruta, cayéndose a un canal de unos 5 metros de profundidad. La creadora digital se rompió la cadera en 5 partes y sufrió una rotura de cuello, por lo que fue trasladada de urgencia hasta la capital del país.

“Mi señora tuvo un accidente muy grande, se rompió la cadera en cinco partes y el cuello, estábamos haciendo un viaje a Encarnación, había mucha agua porque acababa de llover, en la curva la moto le colea y perdió el control y se cae de una altura de unos cinco metros. Ella recibió completamente el impacto del tanque y la rueda delantera en la cintura, lo que le ocasionó estas lesiones”, comunicó “El Partner” en sus redes sociales.

Luego dijo, “ella está bien, yo sé que va a salir adelante, ella es una guerrera, esperamos que se pueda recuperar lo más rápido posible. Para la gente que estaba consultando, eso fue lo que pasó y no cómo otras personas que dijeron que fue atropellada por un vehículo”, gatilló el tiktokero.

La pareja se estaba preparando para realizar una travesía en moto desde nuestro país hasta Venezuela, pero desafortunadamente le ocurrió este accidente, que pudo haber tenido peores consecuencias.