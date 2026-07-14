Imitó a Mbappé y le trataron de racista: “Soy compatriota de ustedes y me quieren crucificar”

El humorista Gustavo Corvalán okairo voi en las redes sociales luego de ser atacado por personas que se quedaron indignados por la caracterización que hizo del pelotero franchute Kylian Mbappé, durante el programa “Polémica en el Bar Py”.

Allí, Gustavo apareció como “Guillian Paté”, vestido de pelotero y pintado todo el cuerpo. Eso causó guyryry entre la gente que ojeplagueá en colores. El humorística se sintió muy tocado por la situación que salió a hacer un video en sus redes, ya que no es la primera vez que recibe una crítica tan dura por su imitación.

“Hago este video porque la gente me ataca de todos lados o me atacó por todos lados cuando hice el personaje del novio de Sole, era una parodia, a mí se me pidió, hice. Ahora, la producción de ‘Polémica en el Bar’ -como yo soy humorista de Telefuturo, actor- me pidió que haga del jugador francés este Mbappé. Obviamente yo tengo que hacer porque es mi trabajo”, dijo Gustavo en su descargo que publicó en Instagram.

“La gente luego quiere que me crucifiquen”

Los internautas le trozaron al actor, le escribieron en sus redes y hasta en el privado acusándolo de racista. “Los comentarios decían que soy racista, que se me tiene que demandar, a un ¡compatriota! Yo soy compatriota de ustedes, soy trabajador, soy un artista de Paraguay, soy un actor de Paraguay, y la gente luego quiere que me crucifiquen, que me manden preso, que hay ley, que esto, aquello”, gatilló muy indignado por la reacción de las personas.

“Yo hice un personaje, obviamente me oscurecieron el rostro, porque el personaje, el jugador es de piel oscura. No voy a entrar haciendo de Mbappé con una peluca rubia, porque igual la gente se va a ofender. ¿Qué le anda pasando al paraguayo?, a vos paraguayo, ¿qué te pasa? para pretender que a un compatriota de ustedes, a un artista de ustedes, acá de este país de Paraguay, que soy yo, caiga toda la ley encima mío”, declaró Gustavo muy indignado y a la vez triste por todo lo que le dicen.

El artista cree que hay personas que al parecer lo quieren ver tras las rejas voi, todo por parodiar a un pelotero que fue muy agresivo y prepotente con los jugadores de la Albirroja. “¿Por qué me quieren preso? Defienden a un jugador que fue maleducado, prepotente, agresivo con nuestros jugadores compatriotas, le hizo el desaire a Orlando Gill”.

Avei Gustavo se justificó comentando que en ningún momento le ofendió al pelotero franchute, sino que solamente le imitó. “Yo hice un personaje, hice una imitación encima, no lo ofendí a él, estaba pintado nomás yo con la cara oscura, entré al bar, prácticamente ni hablé, ni ensayé, ni me esmeré luego para hacer ese personaje y los comentarios… ‘que vaya preso’”, comentó Gustavo, quien se siente muy mal por todo lo que le tiraron.

“El ser humano es una basura, el paraguayo se volvió una basura, cada día peor, no veo la hora de conseguir un buen laburo en donde pueda ganar, por lo menos algo que llegue a lo que estoy ganando ahora, porque me tienen podrido todos los que se indignan por boludeces”.

Y finalmente comentó, “qué mal estamos, qué lástima me dan, qué lástima me da el público paraguayo, detestable somos”, concluyó.