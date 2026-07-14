[VIDEO] Conductor de plataforma quiso rajar con sus cosas

Confuso fue el momento que vivió la semana pasada el periodista Alejo Galiasso. Pidió el servicio de un conductor de plataformas y ahí empezó el sarambi.

En charla con Crónica contó que aparentemente se quisieron rajar con sus pertenencias. Subió todas sus cosas al vehículo y pidió al chofer que lo espere, que daba la vuelta para subir por la otra puerta, en ese momento el arriero aceleró para rajar del lugar.

“Siempre que llega un conductor lo primero que hago es alzar mis cosas hacia un lado de la puerta y luego pegó la vuelta para subir del otro lado. En este caso apenas alce mis cosas, le pedí que me espere para subir y él aceleró”, he’i el locutor de La Tribu 650 AM.

En el video de circuito cerrado se visualiza cómo Alejo al toque le metió un pique para no perder todo lo que tenía consigo. Logró abrir la puerta y siguió unos pasos arrastrado por el autito para que no raje. “Me fui arrastrado unos metros sujetado del auto, no iba a dejar que se lleve todas mis cosas”, dijo.

Le bloquearon la cuenta

El conductor se movió unos metros y luego frenó la marcha, pero el enojo y la desconfianza de Alejo ya estaban de por medio, es por esa misma razón que el comunicador decidió bajar sus matulas del rodado y pidió otro móvil para su traslado.

Su cuenta de plataforma utilizada para su movilidad fue bloqueada al toque, porque el conductor le denunció y decidieron cortarle el servicio. “Lo que el señor no sabía es que todo quedó grabado en el circuito cerrado”, confesó. Con estos elementos Alejo logró volver a activar su perfil, “envié todos los videos a la plataforma y con eso volvieron a habilitarme. Lo raro de esto es que me bloquearon a mí, pero para el conductor no hubo ninguna sanción. Quiere decir que esto le puede hacer a cualquiera”, descargó.

Lo importante en la historia es que no pasó a mayores y terminó recuperando sus cositas. El comunicador decidió no hacer ningún tipo de denuncia.