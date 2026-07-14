Apareció muerto un árbitro excluido a última hora del Mundial

Rob Diepreink, de 38 años, había sido acusado de haber cometido dicho crimen en Londres, siendo él oriundo de Países Bajos. Fue encontrado en su propio domicilio de la localidad de Borculo, en su país natal, y de momento la Policía descarta la participación de terceros en su muerte, no brindando mayores informaciones por cuestiones de privacidad.

La Federación Neerlandesa de Fútbol expresó en un comunicado sobre el hecho: “Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink. Con Rob perdemos a un árbitro muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”.

Hasta hace poco tiempo, la FIFA lo había considerado para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, específicamente para que sea un árbitro asistente de video. Ese destino cambió en abril, cuando fue detenido en Londres bajo sospecha de agresión sexual a un menor de 17 años y otros dos delitos, esto en el marco del partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina (3-0).

La investigación fue archivada por falta de pruebas, pero la FIFA ya había tomado la decisión de retirarlo de su lista de árbitros para el torneo.