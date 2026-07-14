APF informó a la FIFA que no habrá expulsión por taparse la boca

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó la implementación de cinco nuevas reglas desde el inicio del Torneo Clausura de este año, luego de su aplicación durante el Mundial. Las modificaciones tienen como objetivo agilizar el desarrollo de los partidos, reducir las pérdidas de tiempo y favorecer la continuidad del juego.

Uno de los cambios señala que cuando un jugador reciba atención médica dentro del campo de juego y el rival que cometió la infracción no haya sido amonestado, el futbolista asistido deberá abandonar el terreno durante un minuto antes de poder regresar. En caso de que el infractor reciba tarjeta, el jugador podrá permanecer en la cancha.

Por otro lado, los futbolistas reemplazados dispondrán de solo 10 segundos para abandonar el campo, si se pasan de esa cantidad de tiempo, su equipo deberá jugar durante un minuto con un jugador menos.

En los saques de banda, los jugadores tendrán máximo cinco segundos para poner el balón en juego nuevamente, y si incumplen con esto, la posesión será otorgada al equipo rival de inmediato.

Otra de las modificaciones tiene que ver con los arqueros, los cuales en los saques de meta contarán con cinco segundos para ejecutar la acción una vez que el balón esté completamente detenido. Mientras lo tenga en las manos durante el desarrollo del juego, deberá soltarlo en un máximo de ocho segundos. Si incumple el tiempo establecido, el árbitro sancionará un tiro de esquina a favor del equipo contrario.

Más allá de todo esto, la APF ya informó a la FIFA que no aplicará en el campeonato local la sanción de expulsión por cubrirse la boca al hablar, por lo que los futbolistas podrán seguir utilizando ese gesto sin recibir esa penalización.

Cabe recordar que el primer jugador expulsado por esta regla en la pasada Copa del Mundo fue justamente un paraguayo, Miguel Almirón, lo cual generó muchísima polémica.