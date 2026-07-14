[VIDEO] Francia se eliminó y Celeste remató

Agrega Crónica a tus medios preferidos en Google

Agrega Crónica a tus medios preferidos en Google ×

14 de julio de 2026 - 19:36

La senadora tenía el meme preparado para los franchutes.

Apenas sonó el pitazo final del árbitro hondureño Ivan Bartón, para confirmar la eliminación de Francia de la Copa del Mundo, y la senadora Celeste Amarilla ya tenía listo su meme de festejo. Los franchutes cayeron por dos tantos contra cero frente a los españoles y ella tiró, “España 2 -Francia 0”, con el videito de una niña cerrando la boca sin emitir opiniones.

El rollo le respondió a la legisladora, “solo quiero leer los comentarios”, “el país te ama”, le tiraron algunos. Opukareipa el loperro con el festejo canuto de Celeste.

Desde el “X”, Celeste Amarilla de Fucsia, una cuenta parodia, escribieron, “Chau Francia!

Justo un 14 de Julio, liberté, egalité, fraternité y... eliminé!”.